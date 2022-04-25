Konya'da bir kadını darbeden 3 sanık 34'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika
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Konya'da bir kadını darbeden 3 sanık 34'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

25.04.2022 11:17
Konya'da bir kadını darbeden 3 sanık 34'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında, 34'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında, 34'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Savcılığın, M.K'ye yönelik darp suçu nedeniyle Murat D, Sara D. ve Tuba D. hakkında hazırladığı iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden 3 kişinin, "hürriyetten yoksun bırakma", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehdit ve "hakaret" suçundan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, "Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, müştekinin kıyafetlerini makasla kesmek şeklinde eylemleriyle 'mala zarar verme' suçunu, müştekiye küfürleri sebebiyle, onur, şeref ve saygınlığına saldırarak 'hakaret' suçunu, müştekiye ait cep telefonu ve çantayı zor kullanarak, gece vakti sayılan zaman diliminde konut içinde alıp, sonra iade etmek ve bu zaman aralığında yağma fiili içerisinde yaralama suçunu da işlemek suretiyle, eylemin tümü itibarıyla, etkin pişmanlık da içeren 'yağma' suçunu, müştekinin konuttan çıkmasına cop, makas, bıçak ve benzeri aletleri kullanarak engel olma şeklindeki eylemleriyle 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'tehdit' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aynı gün M.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

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Hakaret, konut, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bir kadını darbeden 3 sanık 34'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika


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