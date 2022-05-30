Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık hakim karşısında

Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Murat D, Sara D. ve Tuba D. ile mağdur kadın M.K. ve taraf avukatları katıldı.

M.K, olay günü sanık Murat D'nin görüşmek istemesi üzerine Murat D. ve Sara D'nin müşterek sahibi oldukları kafeye gittiğini, kafede bulamayınca Murat D'nin kendisini bir eve davet ettiğini söyledi.

Sanık Murat D. hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Bahse konu stüdyo daireye gittiğinde Murat D. tarafından içeri alındığını ve burada tanımadığı Sara D. ve Tuba D. ile karşılaştığını anlatan M.K, şöyle konuştu:

"Bu kişileri görünce afalladım. Bana 'Gel, otur. Sadece tanışacağız.' dediler. Oturdum, Sara D'nin getirdiği sudan bir iki yudum içtim ve 'Beni neden çağırdınız?' dedim. Sara D, Murat D'nin nişanlısıymış. Bana 'Bu arsızlığın nereden geliyor?' dediler ve aramızda tartışma çıktı. Gitmek istediğimi söyledim ama Sara elinde bir anahtarı sallamaya başlayınca kapıyı kilitlediklerini anladım. Murat'ın nişanlı olduğunu bilmediğimi belirterek, özür diledim ama gitmeme izin vermediler. Tuba D. usturayla üzerime geldi, saçımı kesmeye başladı. Saçımı önce Tuba D, sonra da Sara D. kesti. Ardından makasla kıyafetlerimi kesmeye başladılar. Orada Murat engel olmasaydı bana cinsel istismarda bulunacaklardı. Sara, içtiği sigarayı yakın mesafeden yanağıma bastı. Canımı zor kurtardım. Yalvarmalarım sonucu benden aldıkları çantamı ve telefonumu verip kapıyı açtılar. Sara ve Tuba'dan şikayetçiyim. Murat D'den şikayetçi değilim. Kendisinin baskı altında olduğunu düşünüyorum. Olaydan on gün önce psikolojisinin bozuk olduğundan, intiharı düşündüğünden bahsetmişti."

Mahkeme Başkanı, müşteki M.K'nin beyanları ve anlatımının "ezber" olduğu tespitinde bulunarak, bu durumu duruşma zaptına geçirdi.

Sanık Murat D, müşteki M.K. ile olaydan 3 ay önce beraberlik yaşadığını, bu durumu öğrenen nişanlısı Sara D'nin müştekiyle yüzleşmek istediğini öne sürdü.

Müşteki M.K'nin, belirttiği adrese geldiğinde Sara ve Tuba ile arasında tartışma çıktığını anlatan Murat D, "Onları ayırmaya çalıştım ama ayıramadım." dedi.

Sanık Tuba D. de olay sırasında Sara'ya ve kendisine yönelik "estetikli", "takma saçlı", "takma kirpikli", "yapay" gibi ifadeleri ve hakaretleri üzerine sinirlenerek makasla M.K'nin saçını kestiğini öne sürdü.

Tuba D, M.K'yı zorla alıkoymadıklarını iddia etti, "Çok pişmanım, özür dilerim." dedi.

Sanık Sara D. ise İsviçre'de yaşadığını, yurt dışındayken evini, köpeğini ve yüzde 80 hisse sahibi olduğu kafesini nişanlısına emanet ettiğini söyledi.

Evindeki eşyanın yerlerinin değiştiğini fark ettiğini öne süren Sara D, "Evime birinin girip çıktığını, başka bir kadının evimde yaşadığını tahmin ediyordum. M.K. ile nişanlımın beraber olduğunu duyunca, M.K'nin benim evimde yaşayıp yaşamadığını öğrenmek, onunla yüzleşmek istedim. Beni kışkırttığı için ağız dalaşına girdik. Tartışma sırasında Murat'ın sigara içtiğini görünce sigarayı onun elinden alıp rastgele fırlattım, M.K'nin yanağına basmadım." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aynı gün M.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. hakkında dava açılmış, D.A'nın şikayetiyle ilgili de soruşturma başlatılmıştı.