Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi

19.07.2022 16:43
Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi

Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Murat D, Sara D. ve Tuba D. ile mağdur kadın M.K. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Tuba D, elde edilen yeni delillerden mesajlaşma ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul ederek, pişman olduğunu belirtti.

Olay nedeniyle kendisinin de M.K. kadar mağdur olduğunu ifade eden sanık Tuba D, "Yaşananlardan dolayı pişmanım, özür diliyorum. Tahliyemi isterim." dedi.

Diğer sanık Murat D. de olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, "Olayın bu aşamaya gelebileceğini düşünmemiştim. 4 ay içinde iş hayatım sonlandı. Okuyan 3 çocuğum var, tahliyemi isterim." diye konuştu.

Sanık Sara D. ise yaşananlar için M.K'den özür dileyerek, tahliyesini istedi.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Aynı gün M.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. hakkında dava açılmış, D.A'nın şikayetiyle ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kayınpederim o silahı sıkamazsın dedi Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kayınpederim o silahı sıkamazsın dedi KTO Başkanı Öztürk'den İkinci 500 listesine giren Konyalı firmalara tebrik KTO Başkanı Öztürk'den İkinci 500 listesine giren Konyalı firmalara tebrik
Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement