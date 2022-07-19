Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi

Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Murat D, Sara D. ve Tuba D. ile mağdur kadın M.K. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Tuba D, elde edilen yeni delillerden mesajlaşma ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul ederek, pişman olduğunu belirtti.

Olay nedeniyle kendisinin de M.K. kadar mağdur olduğunu ifade eden sanık Tuba D, "Yaşananlardan dolayı pişmanım, özür diliyorum. Tahliyemi isterim." dedi.

Diğer sanık Murat D. de olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, "Olayın bu aşamaya gelebileceğini düşünmemiştim. 4 ay içinde iş hayatım sonlandı. Okuyan 3 çocuğum var, tahliyemi isterim." diye konuştu.

Sanık Sara D. ise yaşananlar için M.K'den özür dileyerek, tahliyesini istedi.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Aynı gün M.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. hakkında dava açılmış, D.A'nın şikayetiyle ilgili de soruşturma başlatılmıştı.