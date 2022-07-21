Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın tahliye kararına itiraz edildi - Son Dakika
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Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın tahliye kararına itiraz edildi

21.07.2022 19:28
Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın tahliye kararına itiraz edildi

Konya'da M.K. isimli kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

Konya'da M.K. isimli kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

M.K'nin avukatı Buğrahan Necati Yıldırım, AA muhabirine, 19 Temmuz'da 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Murat D, nişanlısı Sara D. ile arkadaşları Tuğba D. hakkında tahliye kararı verildiğini anımsattı.

Yıldırım, duruşmanın ardından sanıkların tahliye kararına itiraz ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"3. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı yargılamada, suçun vasfının değişme ihtimali gerekçesiyle nisan ayından bu yana tutuklu olan sanıkların tahliyesine karar verdi. Ancak sanıklar aynı gün başka bir kıza daha işkence yaptıkları için hala cezaevindeler. Hem iddia makamı hem de biz tahliye kararına itirazda bulunduk. Dosya 4. Ağır Ceza Mahkemesine gidecek, tahliye kararının kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz."

Yıldırım, sanıkların, diğer mağdur D.A'ya yönelik işkenceleri nedeniyle tutukluluk hallerinin devam edeceğini ve 25 Temmuz'da Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacaklarını kaydetti.

Olay

D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aynı gün M.K. de bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" gibi suçlardan tutuklanmıştı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, M.K'ye yönelik işledikleri suçlardan dolayı sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Necati Yıldırım, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın tahliye kararına itiraz edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın tahliye kararına itiraz edildi - Son Dakika
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