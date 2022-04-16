Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı

16.04.2022 15:51
Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı

Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında 31 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında 31 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcılığın, M.K'ye yönelik darp suçu nedeniyle Murat D, Sara D. ve Tuba D. hakkında hazırladığı iddianame mahkemeye sunuldu.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden 3 kişinin, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçundan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

D.D. adlı genç kadın, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aynı gün M.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi Kuruyan Akşehir Gölü, karların erimesiyle beraber dolmaya başladı Kuruyan Akşehir Gölü, karların erimesiyle beraber dolmaya başladı

Hakaret, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 AK Parti'den ayrılıp CHP'ye üye olan vatandaş, AK Parti üyelik kartını kürsüye attı: Üyelik rozetini Kılıçdaroğlu taktı
15:53 Sahurda iPhone kuyruğu: 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler, kavga ettiler
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:31 Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi
15:21 Pazarda taze fasulyenin yanına yaklaşmak cesaret işi: Kilosu 45 TL
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır!
14:57 HDP'li Buldan'dan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasına tepki: Bütün kadınları hedef alıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da bir kadının darbedilmesine ilişkin 3 tutuklu hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement