Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvuran D.Y. isimli kadın, kendisinin bilgisi olmadan fotoğrafını çektiği ve sosyal medyada "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaştığı iddiasıyla T.Y'den şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Asayiş Büro, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı - Son Dakika

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