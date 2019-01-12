Son Dakika Haberleri: Konya'da Bir Kişi Ağabeyini Silahla Yaraladı

Konya'da Bir Kişi Ağabeyini Silahla Yaraladı

23 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Konya'da Bir Kişi Ağabeyini Silahla Yaraladı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Aile içi anlaşmazlık dolayısıyla aralarında husumet bulunan Uğur Ü. (39), ağabeyi Mehmet'i (41) Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde pompalı tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Ü'yü yol kenarında yaralı halde buldu.


Mehmet Ü, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Daha sonra olay yerine gelerek polise teslim olan Uğur Ü. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Hamidiye, Ereğli, Konya, Güncel
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