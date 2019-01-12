Konya'da Bir Kişi Ağabeyini Silahla Yaraladı
23 dakika önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Aile içi anlaşmazlık dolayısıyla aralarında husumet bulunan Uğur Ü. (39), ağabeyi Mehmet'i (41) Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde pompalı tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Ü'yü yol kenarında yaralı halde buldu.
Mehmet Ü, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Daha sonra olay yerine gelerek polise teslim olan Uğur Ü. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:19 Kaynak: AA
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı
Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı
İnanılmaz Olayda Tüfek Adamın Elinde Patladı
Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!