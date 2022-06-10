Konya'da bir kişi babasını silahla öldürüp, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Konya'da bir kişi babasını silahla öldürüp, intihar girişiminde bulundu

10.06.2022 14:45
Konya'da bir kişi babasını silahla öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde, babasını tabancayla öldüren genç, intihar girişiminde bulundu.

Konya'nın Çumra ilçesinde, babasını tabancayla öldüren genç, intihar girişiminde bulundu.

İçeri Çumra Mahallesi'nde Güray K. (19), tartıştığı babası Mustafa K'yi (54) tabancayla vurdu. Güray K. daha sonra aynı silahla intihar etmek istedi.

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Güray K. ise kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir kişi babasını silahla öldürüp, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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