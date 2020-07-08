Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Konya'nın Karatay ilçesinde hurdacılık yaptığı iddia edilen bir kişi, bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Muallim Ferit Uğur Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Mehmet Gülme, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Mehmet Gülme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Mehmet Gülme'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce hastanede tedavi gördüğü belirtildi. - KONYA