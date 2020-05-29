Konya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Topuz'un cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şahin Topuz (35) olduğu tespit edildi.

Otomobili kontrol eden ekipler, araçta bir kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Büyükoba Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 32 AR 826 plakalı otomobili fark eden çevredekiler, durumu Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Konya 'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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