Konya'da tuhaf olay! Kuzenini vuran zanlı, "Canım sıkıldı, vurdum" dedi - Son Dakika
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Konya'da tuhaf olay! Kuzenini vuran zanlı, "Canım sıkıldı, vurdum" dedi

31.08.2022 08:07
Konya'da tuhaf olay! Kuzenini vuran zanlı, "Canım sıkıldı, vurdum" dedi

Konya'da bir kişi "sen küçüksün" dediği kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, muhabirlerin "neden yaptın" sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" yanıtını verdi.

Silahlı yaralama, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi.

"SEN KÜÇÜKSÜN"

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.'ya "Sen küçüksün" dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.'yı sırtından ve omzundan vurdu.

KUZENİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"CANIM SIKILDI VURDUM"

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzenini vurdu, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi
Kuzenini vurdu, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi
Kuzenini vurdu, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi
Kuzenini vurdu, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi
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Kaynak: İHA

Şükran Mahallesi, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da tuhaf olay! Kuzenini vuran zanlı, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi - Son Dakika

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