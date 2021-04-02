Konya'da bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

02.04.2021 22:37
Konya'da bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sahibiata Mahallesi Furgandede Caddesi'ndeki Aktuna Plaza'nın 4. katındaki ofiste Süleyman Yıldız'ın (40) öldürülmesine ilişkin aranan Galip D'nin (24) yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

Galip D'nin (24) emniyetteki ifadesinde, zanlılardan Sinan G'nin çocukluk arkadaşı olduğunu, 13 sene önce eşini kaybeden akrabası D.K'nin 4 yıldır Süleyman Yıldız ile ilişkisi olduğunu, kadının Yıldız'ın evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirmek istediğini ancak Yıldız'ın kadını ve ailesini tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Olaydan bir hafta önce Sinan G'nin telefonla kendisini aradığını belirten Galip D. "Sinan, bana bu olayı nasıl halledebileceğimizi sordu. Olayın beni ilgilendirmediğini söyledim. Sinan, akşam yanıma gelmek için beni defalarca aradı ancak onun telefonunu açmadım. Bu olaydan 2 gün sonra Sinan, İzmir'deyken tekrar beni aradı ve Süleyman Yıldız'ın, D.K'nin altınları ve parasını aldığını öğrendiğini anlattı. Olay günü misafirlikteyken Sinan beni tekrar aradı ve görüşmek istediğini söyledi. Evden çıktıktan sonra otomobille giderken düğünlerde çalgıcılık yaptığını bildiğim Süleyman'ı telefonumdan arayarak 'Abi benim yeğenin düğünü var, sen de orada çalgı çal, seninle bir görüşelim.' dedi." ifadelerini kullandı.

"Ya o ölecek, ya sen öleceksin"

Galip D. ifadesinde ardından Süleyman Yıldız ile buluşup ofise gittiklerini, bu sırada Sinan G'nin kardeşi Hakan G'nin de ofise geldiğini öne sürdü.

Ofiste otururken bir süre sonra Süleyman Yıldız ile D.K. arasında konunun açıldığını belirten Galip D, ifadesinde şunları kaydetti:

"Süleyman, Sinan'a 'D.K'yi seviyorum. Bunu babası ve kayınpederiyle konuştum.' deyince, Sinan sinirlenerek 'D.K'nin kayınpederi öyle bir şey yapmaz. D.K'nin kayınpederi buraya gelecek, ya o ölecek ya sen öleceksin, ya o buradan çıkamayacak ya da sen çıkamayacaksın.' sözleri üzerine tartışma çıktı. Sinirlenen Hakan'ı sakinleştirmeye çalışırken sırtım dönük olduğu sırada silah sesi duydum ve Süleyman yere düştü. Sinan'ın elindeki silahı almaya çalıştım. Ofisten çıktıktan sonra da 112'yi aradım."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Sinan G. (25), ağabeyi Hakan G. (28) ile iş ortakları Galip D. (24), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Furgandede Caddesi'ndeki Aktuna Plaza'nın 4. katından 31 Mart'ta silah sesi duyan çevredekiler durumu polise bildirmişti. Hafriyat şirketine ait ofise giren polis ekipleri, Süleyman Yıldız'ı (40) başından silahla yakın mesafeden vurulmuş bulmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Sinan G. (25), ağabeyi Hakan G. (28) ile iş ortakları Galip D. (24) olduğunu tespit etmiş, Hakan G. saklandığı evdeki çeyiz sandığının içinde, Sinan G. ise aracıyla İzmir'e kaçarken Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu Kula ilçesinde dün gözaltına alınmıştı.

Süleyman Yıldız, Silah, İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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