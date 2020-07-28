Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da bir kişinin hayatının kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Selçuklu ilçesine bağlı Sarayköy Mahallesi'nde Nevzat A'nın (53) yaşamını yitirdiği, kızı Açelya A. (21) ve oğlu Mesut A'nın ise yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Seyit Ali Y, oğlu Hasan Hüseyin Y. (23) ile damadı Recep K'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Seyit Ali Y. ile oğlu Hasan Hüseyin Y. tutuklandı, Recep K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta yakın akraba komşular arasında "ikametin önüne araç park etme" yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçaklanan ve çekiçle vurulan Nevzat A. olay yerinde hayatını kaybederken kızı ve oğlu da yaralanmıştı.

Olayın ardından diğer ailenin üyesi 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.