Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı

31.05.2022 15:04
Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı

Konya'nın Derbent ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

Konya'nın Derbent ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

Değiş Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan sürücü M.K'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Olay

Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, 29 Mayıs'ta Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre M.K. idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmiş, sürücü Bünyamin Öz olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine (37), çocukları Ahmet Can (1), Muhammed İbrahim (2) ve Beyza Nur Öz (12) yaralanmıştı.

Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen diğer otomobilin sürücüsü M.K. gözaltına alınmıştı.

Trafik kazasının, hayatını kaybeden Bünyamin Öz'ün cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yapıldığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Derbent, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı - Son Dakika


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