1 haftadır beşik gibi sallanan ilimizle ilgili korkutan uyarı: 7 ve üzeri deprem olabilir

Görüntülerde, bisikletiyle seyir halinde olan E.T'nin durdurularak bir süre darbedilmesi ve cüzdanındaki paralarının alınması yer alıyor.

Polis ekipleri, Ahmet K, Abdurrahman K. ile yaşları küçük olan M.Ü.C. ve L.H.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bir kişinin parasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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