Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Konya Caddesi'nde Mustafa Aydın'ın (22), aralarında husumet bulunan Ali Fuat D. (20) ve R.D'nin (17) silahlı saldırısı sonucu hastanede hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttüğü çalışma neticesinde, kaçan Ali Fuat D. ile R.D'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Mustafa Aydın (22), aralarında husumet bulunan Ali Fuat D. (20) ve R.D (17) ile dün Konya Caddesi'nde karşılaşmış, silahlı saldırıya uğrayan Aydın kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
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