Konya'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
Beyşehir Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:22 Kaynak: AA
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