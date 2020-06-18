Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı. Seydişehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 3 Haziran'daki kararıyla başlatılan karantina uygulaması, saat 07.00 itibarıyla sona erdirildi. Yerleşim merkezine giriş çıkışların serbest bırakılmasının ardından, burada nöbet tutan emniyet ekipleri bölgeden ayrıldı. Seydişehir Belediyesi ekipleri de bariyerleri kaldırdı. Değirmenci Mahallesi Muhtarı Savaş Palaz, "Karantina kararının kaldırıldığı yerleşim merkezinde halen 5 hanede tedbirler devam ediyor. Bu adreslerde kalan ailelerin evlerinde izolesi ve takibi sürecek." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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