Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Öte yandan kararın ardından jandarma ekiplerinin de mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü.

Açıklamada, karantina uygulamasının 25 Haziran tarihinden itibaren kaldırıldığı belirtildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eldeş Mahallesi'nin, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı hatırlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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