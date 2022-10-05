Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı

05.10.2022 15:38
Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı

Konya'da bir okulda görevli öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencinin yakını tutuklandı.

Konya'da bir okulda görevli öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencinin yakını tutuklandı.

Karatay ilçesindeki bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni Ahmet A. okul bahçesindeyken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, burnu kırılması sonucu hastaneye kaldırılan öğretmeni darbeden kişinin, bir öğrencinin akrabası olan Furkan B. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı - Son Dakika
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