Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, burnu kırılması sonucu hastaneye kaldırılan öğretmeni darbeden kişinin, bir öğrencinin akrabası olan Furkan B. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı - Son Dakika

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