Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi

02.06.2022 12:01

Konya'da polis ekiplerince yol uygulamasında durdurulan bir oto kurtarıcıda, 105 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Konya'da polis ekiplerince yol uygulamasında durdurulan bir oto kurtarıcıda, 105 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirilen dron destekli yol uygulamasında şüphelendikleri bir oto kurtarıcı aracını durdurdu.

Yapılan aramada, koliler halinde paketlenmiş 105 tabanca ile 61 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi
Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi
Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi
Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi
Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bir oto kurtarıcı aracında 105 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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