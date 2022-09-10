Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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