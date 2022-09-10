Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

10.09.2022 17:56
Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Konya'da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 27 araç ile yangını söndüren 58 personel, soğutma çalışması yapıyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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