Konya'da bir silah fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde ağırlıklı olarak av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede faaliyet gösteren hazır beton fabrikalarına ait mikserler de yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.