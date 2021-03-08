Son dakika... Bir süredir haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan Hekim Bingöl'ün (49), cesedi bulundu.

İstanbul'da yaşayan Narin Bingöl, Yunak İlçe Emniyet Amirliğini arayarak ilçede görev yapan eşi Hekim Bingöl'den bir süredir haber alamadığını bildirdi.

Yunak İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Hekim Bingöl'ün Eşme Mahallesi'ndeki evine gitti. Şahsı evde bulamayan ekipler, Yunak Kent Güvenliği Yönetim Merkezi kamera kayıtlarında yaptığı incelemede 5 Mart Cuma akşamı Hekim Bingöl'ün kaldığı evin yakınlarında beyaz bir aracın olduğunu belirledi.

Araçtan inen bir kişinin yaklaşık 20 dakika sonra yanında Hekim Bingöl ile araca binerek Eskişehir- Emirdağ istikametine gittiğini tespit eden ekipler, İstanbul'da yaşayan araç sahibi A.Ş'yi gözaltına aldı.

A.Ş. sorgusunda Hekim Bingöl'ü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aydınlı köyü yakınlarında boğazını keserek öldürdüğünü ve cesedin üzerini taşlarla kapattığını söyledi. Zanlının gösterdiği yerde Hekim Bingöl'ün cesedi bulundu.

Askeri personel olduğu öğrenilen A.Ş'nin İstanbul Küçükçekmece'deki evinde yapılan aramada 2 tabanca, mermi ve şarjör ele geçirildi.

A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.