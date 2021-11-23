Konya'da biri kamyon 4 araç yandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki 4 araçta yangın çıktı, kundaklama şüphelisi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Hamidiye Mahallesi Muammer Taşkoy Caddesi'nde park halinde olan 42 ADU 315 plakalı soğutma sistemli kapalı kasa kamyonun ön kabininde yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın ön kabini ve üzerindeki soğutma sistemi kullanılamayacak hale geldi.

Daha sonra Bahçelievler Mahallesi'nde 3 farklı sokaktan peş peşe gelen araç yangını ihbarları üzerine adreslere itfaiye ekipleri yönlendirildi.

40062 Sokak'ta Abdusselam Ali'ye ait 42 ACF 257 plakalı otomobil, 40064 Sokak'ta Murat Akyurt'a ait 42 AFL 79 plakalı hafif ticari araç ile Günbatımı Caddesi'nde İsmail Akkuş'a ait 42 ACT 719 plakalı otomobilde aynı dakikalarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi patlama seslerine uyanan araç sahipleri ve vatandaşlar yaptı.

Diğer araçlardan getirilen yangın söndürme cihazları, hortum ve kovalarla yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürdü.

Abdussselam Ali'ye ait otomobil kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç ve diğer otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Olayın ardından kundaklama ihtimalinden şüphelenerek çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini ve Kent Yönetim Bilgi Sistemi kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Günbatımı Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde kundakçıyı tespit etti.

Görüntülerden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kamera kayıtlarında Mevlana Caddesi'nde servis aracından inerek Günbatımı Caddesi'ne doğru ilerlediği görülen şüphelinin, burada yol kenarında bulunan otomobilin arkasına doğru giderek, aracın sağ arka lastiğini ateşe vermesi kameraya yansıyor.

Alevlerin yükseldiğini gören şüpheli, daha sonra yakındaki diğer sokaktaki araçları da kundaklamak üzere yoluna devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.