Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Konya'da eşinden boşandıktan sonra birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadına, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muradiye Koçcu ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Koçcu, savunmasında, maktul Yunus Bozdağ'ı kasten öldürmediğini iddia ederek, "Ben kendimi savunmaya mecbur kaldım. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İddia makamınca duruşmada açıklanan mütalaada, sanık ve maktulün imam nikahıyla birlikte yaşadıklarının, aralarında geçimsizlik yaşandığının, bu geçimsizliklere sanık ve maktulün ev sahiplerinin de tanıklık ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanığın, geçimsizlik yaşadığı Yunus Bozdağ'dan ayrılmak istediği ve aralarında eşya paylaşımından kaynaklı tartışma çıktığı tespitine yer verilen mütalaada, "Olay günü taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya döndüğü ve kavga sırasında sanığın sürekli çantasında taşıdığı ekmek bıçağını Yunus Bozdağ'ın kalbine 1 kez saplamak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sanık Koçcu'nun "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti sanık Muradiye Koçcu'nun üzerine atılı suçtan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Muradiye Koçcu (29), merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kiraladığı evde Yunus Bozdağ (26) ile yaşamaya başlamış, yaklaşık 2 ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Bozdağ'dan şikayetçi olarak, koruma tedbiri aldırmıştı.

Ayrıldıktan sonra 1 Ekim 2020'de annesi ve kız kardeşiyle eşyalarını toplamak için tekrar eve gelen Muradiye Koçcu ile Bozdağ arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Koçcu, Bozdağ'ı göğsünden bıçaklamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Muradiye Koçcu hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.