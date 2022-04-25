Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor - Son Dakika
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Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor

25.04.2022 15:40

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, aynı araçta yolculuk ettiği arkadaşını silahla yaraladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, aynı araçta yolculuk ettiği arkadaşını silahla yaraladı.

İddiaya göre, Antalya'dan Beyşehir'e gelen T.U, otomobilde birlikte yolculuk yaptığı Ali G. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda T.U, otomobili durdurarak yol kenarında Ali G'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali G, yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli T.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor
Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor
Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor
Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor
Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor
Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor - Son Dakika
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