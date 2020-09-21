Son dakika haberleri | Bisiklet tekeri çalan hırsız kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bisiklet tekeri çalan hırsız kameraya yansıdı

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, merdiven korkuluğuna kilitlenen bisikletin arka tekerinin çalınması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, merdiven korkuluğuna kilitlenen bisikletin arka tekerinin çalınması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şehit Cebrail Sokak'taki apartmanda ikamet eden 8 yaşındaki Kadirhan Yılmaz, merdiven korkuluğuna kilitli bisikletinin arka tekerinin yerinde olmadığını görünce, durumu babası Mustafa Yılmaz'a anlattı.

Bunun üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen baba Yılmaz, tekerin apartmana giren bir hırsız tarafından çalındığını görünce polise müracaat ederek, şikayetçi oldu. Adrese gelen polis ekipleri, olay yerinde ve bisiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Bisikleti çalınan Kadirhan Yılmaz, basın mensuplarına, dün akşam bisikletini her zaman olduğu gibi girişteki merdiven korkuluğuna kilitlediğini anlattı.

Sabah dersini yaptıktan sonra dışarı çıktığında, arka tekerinin yerinde olmadığını gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Çok üzüldüm. Babam bisikleti bana yaz başlangıcında karne hediyesi olarak almıştı. Kamera görüntülerini izledikten sonra polis çağırdık." diye konuştu.

Öte yandan kamera kayıtlarında, apartmanın önüne bisikletle gelen bir kişinin, merdiven korkuluğuna kilitli olan bisikleti ve etraftaki diğer bisikletleri bir süre incelemesi yer alıyor.

Görüntülerde, yanında getirdiği anahtarla söktüğü bisikletin arka tekerini bahçe duvarının arkasındaki otluk alana atan hırsızın, kameraları fark edince yüzünü tişörtüyle kapatıp apartmanın bahçesinden çıktığı, tarladaki tekeri alıp bisikletine bindikten sonra uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika haberleri | Bisiklet tekeri çalan hırsız kameraya yansıdı

Mustafa Yılmaz, Beyşehir, Bisiklet, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bisiklet tekeri çalan hırsız kameraya yansıdı - Son Dakika

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