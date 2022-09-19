Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan ekipler, araç akülerini çalan zanlının S.A. olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bisiklet ve araç aküsü çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.