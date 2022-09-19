Konya'da bisiklet ve araç aküsü çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Konya'da bisiklet ve araç aküsü çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen hırsızlık şikayetleri üzerine, şüphelileri tespit etmek için çalışmalara başladı.
Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan ekipler, araç akülerini çalan zanlının S.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan S.A'nın, bisiklet hırsızlığı da gerçekleştirdiği, bisikleti ve araçlardan çaldığı aküleri O.Y'ye sattığı belirlendi.
Şüpheli O.Y. hakkında suç eşyası satın almaktan adli ve idari işlem başlatıldı.
S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi.
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