Konya'da bisikletli çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü teslim oldu - Son Dakika

Konya'da bisikletli çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü, polise teslim oldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Beyşehir- Isparta çevre yolunda meydana gelmişti. Bisikletiyle yola çıkan 9 yaşındaki Muhuttin Efe Küçükuğuz'a çevre yolundan geçen bir otomobil çarpmış, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından durmayarak olay yerini terk eden, polis tarafından da plaka ve model bilgileri tesbit edilen otomobilin sürücüsü F.A.'nın, daha sonra polis merkezine, kaza yaptığı aracıyla giderek teslim olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün polis merkezindeki işlemleri sürerken kazada hayatını kaybeden Küçükuğuz'un, Bahçelievler Kasapoğlu İlkokulu öğrencisi olduğu öğrenildi.