Son Dakika Haberleri: Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın

13 dakika önce

Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangınKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Konya karayolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın kağıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Alevler içinde kalan fabrikadaki yangını söndürmek için yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının uzun süre kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangının çıktığı saatlerde fabrikada yaklaşık 100 işçinin bulunduğu, ilk belirlemelere göre yaralanan veya ölenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(CK-AH-CC-Y)

Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 kişi yanarak can verdi
Ankara'da kavga eden kalabalığın arasına dalan kardeş, ağabeyini aracın altında 1 kilometre sürükledi Arazi anlaşmazlığı kavgasında vahşet: Önce silahla vurdu, ardından traktörle ezdi İstanbul'da vahşet! Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 12:21:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]