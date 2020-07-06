Konya'da bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'da bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı

Konya'da yaylada hasta ve bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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