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Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı - Son Dakika

Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı

19.02.2022 17:06
Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 40 yıl önce ölen kadının mezarından kemik örneği alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 40 yıl önce ölen kadının mezarından kemik örneği alındı.

Kulu Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran K.H, "annesi ile soy bağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi" için dava açtı.

Mahkeme, K.H'nin biyolojik annesinin tespiti için 40 yıl önce vefat eden E.S'nin Ömeranlı Mahallesi'ndeki kabrinin açılmasına ve DNA örneği alınmasına karar verdi.

Mahkeme hakiminin gözetiminde E.S'nin kabri açıldı. Kemiklerden alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Mahkeme, Hukuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı - Son Dakika
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