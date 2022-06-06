Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı

06.06.2022 10:45
Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla boğazından ve göğsünden vurulan Afganistan uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla boğazından ve göğsünden vurulan Afganistan uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.F., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından boğazından ve göğsünden vuruldu. Oturduğu evinin merdivenlerinde yaşanan olayın ardından ağır yaralanan M.F., olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın oturduğu binadaki ikamette bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralı şahsın, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı
Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı
Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı
Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Afganistan, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı - Son Dakika
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