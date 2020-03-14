Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp kaçmak isterken yakalanan şüpheli adliyeye getirildi.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp kaçmak isterken yakalanan şüpheli adliyeye getirildi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki özel bir hastanede çalışan eşi Münevver Ş'yi (30) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Ş'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye gitmiş, kısa bir tartışmanın ardından eşini tabancayla başından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca ise polislerce yakalanmıştı.

Münevver Ş'nin naaşı, Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedilmişti.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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