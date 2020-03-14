Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

7 saat önce

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki özel bir hastanede çalışan eşi Münevver Ş'yi (30) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Ş'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay


Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye gitmiş, kısa bir tartışmanın ardından eşini tabancayla başından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca ise polislerce yakalanmıştı.

Münevver Ş'nin cenazesi, Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedilmişti.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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