Konya'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi.
Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta, yabancı uyruklu Hamidollah N. (30), boşanma aşamasındaki eşi Marziye S'nin (30), işlettiği kuaför dükkanına geldi.
Eşler arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamidollah N. eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak, olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 çocuk annesi Marziye S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı öğrenerek kuaför dükkanının önüne gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
İncelemenin ardından, Marziye S'nin cesedi, Konya şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşini bıçakladığı sırada elinden yaralanan Hamidollah N, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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