Konya'da bulunan uçamayan balaban kuşu koruma altına alındı

Konya'da bir vatandaş tarafından yolda bulunan uçamayan balaban kuşu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Selçuklu ilçesi, 500 Evler Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamayan bir kuş bulunduğunun haber verilmesi üzere belirtilen adrese gitti.

Milli parklar ekipleri, türün nesli tükenmekte olan balaban kuşu olduğunu belirledi.

Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne tedavi edilmek üzere görevliler tarafından teslim edilen balaban kuşunun, tedavisinin sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.