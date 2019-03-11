Son Dakika Haberleri: Konya'da Bulunan Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Konya'da Bulunan Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

1 saat önce

Konya'da, doğada yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da Bulunan Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı, System.String[]
Konya'da, doğada yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çumra'nın Gökhüyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bir şahinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese geldi.

Ekipler, yaralı şahini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü.

Yaralı şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çumra, Konya, Güncel
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