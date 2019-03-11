Konya'da Bulunan Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Konya'da, doğada yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da, doğada yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çumra'nın Gökhüyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bir şahinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese geldi.



Ekipler, yaralı şahini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü.



Yaralı şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Terk Edildiği İçin Kendisini Jiletleyip Çatıya Çıkan Talihsiz Genci, Böyle İzlediler

Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu

Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkaracak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum