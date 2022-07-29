Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

29.07.2022 10:36

Konya'da, bulundukları araçta 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'da, bulundukları araçta 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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