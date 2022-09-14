Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı - Son Dakika
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Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı

14.09.2022 11:59
Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı

Konya'da burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetiyle hastaneye başvuran iki hastadan birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva (kurtçuk) çıkarıldı, hastaların şikayetleri sona erdi.

Konya'da burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetiyle hastaneye başvuran iki hastadan birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva (kurtçuk) çıkarıldı, hastaların şikayetleri sona erdi.

Hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi şikayetleri nedeniyle farklı hastanelere giden ve saman nezlesi tanısı alarak ilaç kullanmaya başlayan iki kişi, şikayetleri geçmeyince Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk'e başvurdu.

Hastaları muayene eden Öztürk, birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva çıkardı.

Öztürk, AA muhabirine, halk arasında kurt ya da kurtçuk olarak adlandırılan larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını söyledi.

Larvaların burna ya da göze yerleştiğini ifade eden Öztürk, sinüsler içerisinde saklanan larvaların burun içerisinde gezinerek alerjik şikayetlere neden olabildiğini söyledi.

Burun içinde dolaşan larvaların burunu kaşındırarak akıntıları artırdığını, bu akıntılardan beslenerek hayatını idame ettirdiğini anlatan Öztürk, "Bir hastamızda şikayetler 17 gün sürmüştü. Burunda çok nadir rastlanan bu olayda, şikayetler ani başlıyor ve uzun sürebiliyor." dedi.

Hastaların şikayetleri sona erdi

Öztürk, larvaların burunda, tedaviye cevap vermeyen alerjik semptomlara neden olduğunu dile getirdi.

Larvaların burun içerisindeki hareketlerinin burun salgılarını artırdığını belirten Öztürk, "Kurtların bu salgılardan beslendiğini düşünmekteyiz. Tedavide kurtları çıkarmak gerekmektedir. Hastamızda, muayenede yanak arkası sinüs dediğimiz maksiller sinüsten çıkan küçük bir sinek türünün larvalarını gördük. Hastamızdan 3 larva çıkardık." diye konuştu.

Öztürk, diğer hastanın da gözünden daha önce 16 larva çıkarıldığı öyküsüyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Larvanın gözyaşı kanalı yoluyla burna ve sinüs içerisine yerleşip, sağ maksiller sinüs içerisinde yuva yaparak hastada 17 gün süren burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetlerine yol açtığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Hasta defalarca kulak burun boğaz muayenesine girmesi ve birçok alerji ilacı kullanmasına rağmen şikayetleri geçmeyince hastanemize başvurdu. Hastanın yapılan muayenesi ve radyolojik muayenesinde larva ile uyumlu görünüm olması üzerine hasta operasyona alınarak sinüs içerisinden bir larva çıkarıldı. İşlem sonrası ertesi gün hastalarımızın hiçbir şikayeti kalmadı. Alerjik tedaviye cevap vermeyen, ani başlayan alerji şikayetlerinde burun içerisindeki larvalar araştırılmalı, cerrahi olarak yaşadıkları alandan çıkarılmalıdır."

Öztürk, işlemi, lokal anestezi altında sinüs genişletilerek yaptıklarını, hastanın, müdahale sonrası normal yaşantısına döndüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kayhan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı - Son Dakika
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