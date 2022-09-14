Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı - Son Dakika
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Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı

14.09.2022 13:18

Konya'da burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetiyle hastaneye başvuran iki hastadan birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva (kurtçuk) çıkarıldı, hastaların şikayetleri sona erdi.

Hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi şikayetleri nedeniyle farklı hastanelere giden ve saman nezlesi tanısı alarak ilaç kullanmaya başlayan iki kişi, şikayetleri geçmeyince başka bir doktora başvurdu.

SİNEK YUMURTASIYLA BULAŞIYOR

Hastaları muayene eden doktor, birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva çıkardı. Dr. Öztürk, halk arasında kurt ya da kurtçuk olarak adlandırılan larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını söyledi. Larvaların burna ya da göze yerleştiğini ifade eden Öztürk, sinüsler içerisinde saklanan larvaların burun içerisinde gezinerek alerjik şikayetlere neden olabildiğini söyledi.

"ŞİKAYETLERİ 17 GÜN SÜRDÜ"

Burun içinde dolaşan larvaların burunu kaşındırarak akıntıları artırdığını, bu akıntılardan beslenerek hayatını idame ettirdiğini anlatan Öztürk, "Bir hastamızda şikayetler 17 gün sürmüştü. Burunda çok nadir rastlanan bu olayda, şikayetler ani başlıyor ve uzun sürebiliyor." dedi.

Öztürk, larvaların burunda, tedaviye cevap vermeyen alerjik semptomlara neden olduğunu dile getirdi. Larvaların burun içerisindeki hareketlerinin burun salgılarını artırdığını belirten Öztürk, "Kurtların bu salgılardan beslendiğini düşünmekteyiz. Tedavide kurtları çıkarmak gerekmektedir. Hastamızda, muayenede yanak arkası sinüs dediğimiz maksiller sinüsten çıkan küçük bir sinek türünün larvalarını gördük. Hastamızdan 3 larva çıkardık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kayhan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı - Son Dakika

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