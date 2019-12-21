Konya'da büst pasta etkinliği - Son Dakika

Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Şefi Tuğba Geçkil, "Butik pasta semineri ve büst pasta şov" etkinliği gerçekleştirdi.

Konya'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte Geçkil, gelen katılımcılara deneyimlerini ve mesleğinin inceliklerini anlattı.

Pastacılık işine yıllar önce çocuğunun doğum günü nedeniyle pasta yapmak üzere başladığını belirten Geçkil, şunları kaydetti:

"Çocuğum bir çizgi film karakterini çok seviyordu, ben de o karakterin pastasını yapmak istedim. Yaptığım o ilk pastadan sonra, bu benim işim ben bunun daha iyilerini de yapabilirim diyerek yola çıktım. Akabinde bol pratikler ve araştırmalarım devam etti. Sosyal medyadan da videolar izleyerek kendimi geliştirmeye çalıştım. Çünkü o dönemlerde eğitim alabileceğim bir yer yoktu, yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştı. Ben de kendi kendime, deneme yanılma yöntemleriyle sabahlara kadar çalıştım. Her zaman kendinizle yarışın arkadaşlar, yeni yaptığınız ürün bir sonrakini mutlaka geçmeli yoksa başka türlü ilerleyemezsiniz. Bu konuda yarışmalar çok önemli, yarışmalara katılmanızı ve o ambiyansı görmenizi tavsiye ederim."

Etkinlikte ayrıca Nasreddin Hoca şeklinde yapılan bir büst pasta da sergilendi.