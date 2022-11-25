Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında yaşanan köpek katliamına AK Parti'den ilk yorum: Vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı - Son Dakika
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Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında yaşanan köpek katliamına AK Parti'den ilk yorum: Vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı

25.11.2022 20:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bir köpeğin canice katledildiği olaya dair açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Konya'da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, tüm Türkiye'nin vicdanını yaraladı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından şube müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılıp görevden uzaklaştırılırken iki kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HEPİMİZİN VİCDANINI YARALADI"

Görüntülere her kesimden tepki yağarken AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananların herkesin vicdanını yaraladığını belirtti. Çelik, "Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya'da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz" dedi.

"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

AK Parti'li Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

"TAVRIMIZI DAHA ETKİLİ ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır.

"BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Konya'daki kahredici görüntülerin ardından Valiliğimiz ve Belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır."

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Ömer Çelik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında yaşanan köpek katliamına AK Parti'den ilk yorum: Vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında yaşanan köpek katliamına AK Parti'den ilk yorum: Vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı - Son Dakika
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