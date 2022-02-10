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Konya'da buzlanma kazalara davetiye çıkardı - Son Dakika

Konya'da buzlanma kazalara davetiye çıkardı

10.02.2022 10:27
Konya'da buzlanma kazalara davetiye çıkardı

Konya'nın Kulu ilçesinde tipi ve buzlanma zaman zaman araçların hasarlı kazalar yapmasına neden oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde tipi ve buzlanma zaman zaman araçların hasarlı kazalar yapmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Konya - Ankara kara yolunda polis halen araçlara geçiş izni vermiyor.

Günün ağarmasıyla Kulu makası yakınlarında kayganlaşan yolda bazı ağır vasıtaların kayarak şarampole ve bariyerlere çarptığı görüldü. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda hasar olduğu görüldü.

Bölgede karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken, araçlar ilçede bekletilerek yola çıkmalarına izin verilmiyor.

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Ankara, Polis, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da buzlanma kazalara davetiye çıkardı - Son Dakika


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