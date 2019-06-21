Konya'da "Bylock" operasyonu: 4 gözaltı
1 saat önce
Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandığı Bylock programında ismi geçen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandığı Bylock programında ismi geçen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kriptolu haberleşme aracı Bylock programı yazışmalarında isimleri geçen asistan ve asistan doktor olarak görev yapan 4 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü
TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA
Fuhşun şifresini polis çözdü! 'Doktor' lakaplı elebaşı yakalandı
'Farkında olmadan öldürmüşüm' diyen kocaya müebbet hapis!
Bahçeye atılan kanepeyi köpek parçalayınca altınlar ortaya çıktı
İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti