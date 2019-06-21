Son Dakika Haberleri: Konya'da "Bylock" operasyonu: 4 gözaltı
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Konya'da "Bylock" operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandığı Bylock programında ismi geçen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da
Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandığı Bylock programında ismi geçen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kriptolu haberleşme aracı Bylock programı yazışmalarında isimleri geçen asistan ve asistan doktor olarak görev yapan 4 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
Konya, 3. Sayfa
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