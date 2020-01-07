Konya'da 'bylock' operasyonu 5 gözaltı - Son Dakika
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Konya'da 'bylock' operasyonu 5 gözaltı

6 saat önce

Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltıKONYA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

KONYA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 10 kişi hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Ardından, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörlü Mücadele Şubesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Konya'da 'bylock' operasyonu 5 gözaltı

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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