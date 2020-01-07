Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

KONYA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

KONYA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 10 kişi hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Ardından, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların  sürdüğü belirtildi.  Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörlü Mücadele Şubesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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