Konya'da cadde meydanlarda sessizlik - Son Dakika

Konya'da cadde meydanlarda sessizlik
21.11.2020 22:23
Korona virüs tedbirleri kapsamında Konya'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Konya'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 arasında dışarıya çıkılabilecek. Saat 20.00'den 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya'da cadde ve meydanlar sessiz kaldı. Şehir merkezinin önemli noktalarının yanı sıra Mevlana Meydanı, Aslanlı Kışla Caddesi'nde de sessizlik hakim oldu. - KONYA
Son Dakika Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Koronavirüse yakalanan Alper Taş hastaneye yatırıldı Düştüğü çukurdan çıkartılan genç kadın, "Bana sigara verin, başım çok kötü" diyerek bağırdı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Polonyalı güzel ülkesine getirildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü