Konya'da cadde meydanlarda sessizlik - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Konya'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 arasında dışarıya çıkılabilecek. Saat 20.00'den 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya'da cadde ve meydanlar sessiz kaldı. Şehir merkezinin önemli noktalarının yanı sıra Mevlana Meydanı, Aslanlı Kışla Caddesi'nde de sessizlik hakim oldu. - KONYA