Konya'da çaldığı bisikletleri sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da ev ve apartman önlerinden çaldığı bisikletleri, bisikletçiye satan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentteki bisiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Polis, teknik ve fiziki takip sonucunda bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.Ö'yü gözaltına aldı.
Bir depo dolusu çalıntı bisiklet ele geçirildi
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, çaldığı bisikletleri merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki bir bisikletçiye sattığı belirlendi.
Çalıntı bisikletleri sattığı tespit edilen K.A'nın iş yeri ve deposunda yapılan aramada 16 bisiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı bisikletleri sattığı öne sürülen iş yeri sahibi K.A. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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